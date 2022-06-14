شروط الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2022.. آخر موعد الخميس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2022، التي فتح باب تقديمها اليوم الثلاثاء، حتى بعد غد الخميس 16 يونيو الجاري، مؤكدة أنَّ أعمال الامتحانات تعتبر من صميم الأعمال الوظيفية، ولا يجوز الاعتذار عنها، إلا وفقا للحالات المحددة، من جانب الوزارة، مع تقديم المستندات.

شروط الاعتذار عن مراقبة الثانوية العامة

أوضحت وزارة التعليم، شروط الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2022، كالتالي:

- وفاة الزوج «تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة».

- الحالات المرضية «تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية».

- عمل الزوج بمنطقة نائية «خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية، يفيد بأنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه، وصورة بطاقة الزوجة».

- وجود طفل رضيع حتى سن عامين «صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل».

- حال ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات، يقبل اعتذار أحدهما، ويتم تقديم «خطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الأخر مع صورة الرقم القومي للزوجة، وإقرار من أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر.

- سفر الزوج للخارج «تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس، بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة».

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية تقديم «تقرير طبي معتمد».

التخلف عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اعتبار الذي تخلف عن قرار الندب في المشاركة امتحانات الثانوية العامة، منقطعا عن عمله، وتطبق عليه الأحكام القانونية في هذا الشأن، فيما يختص بأجره، بالإضافة إلي أنه لن يسمح له بالتوقيع بدفاتر الحضور، إلا إذا قدم الإفادة من لجنة الإدارة المختصة بالموافقة على عودته لعمله الأصلي.