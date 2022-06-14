«التعليم» تحذر الطلاب من حيازة المحمول خلال امتحانات الثانوية العامة

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الطلاب من حيازة التليفون المحمول، خلال عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تعقد يوم 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر، للمواد المضافة للمجموع، لمنع الغش داخل اللجان، مشيرة إلى أنه سيتم تشديد الرقابة من قبل الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان والمشرفين، على لجان الثانوية العامة، لمنع أى حالات غش، لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

لن يسمح بالغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وطالبت وزارة التربية والتعليم، جموع الطلاب بالأبتعاد عن محاولات الغش الإلكتروني، سواء الغش القائم على تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي وجروبات الغش أو غش داخل اللجنة دون نشر الأسئلة، قائلة: «لن ولم يسمح بالغش داخل اللجان»، مشددة على أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تعتمد على ضوابط كثيرة لكشف أى محاولات غش منها وجود علامات عبارة عن باركود فى ورقة الأسئلة لضبط أى طالب يحاول الغش وتحديد موقعه داخل اللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تحويل محاضر الغش في الثانوية العامة للنيابة العامة

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستكون اختيار من متعدد، وسيتم الإجابة في «البابل شيت»، لافتا إلى أنه لا توجد أى فرصة لتسريب الامتحانات قبل بدء اللجنة الامتحانية، لأن الأسئلة ستكون مؤمنة على أعلى مستوى، من عدة جهات منها وزارة التربية والتعليم، كما أن الوزارة سوف تتصدى بحسم لأى محاولات غش بعد بدء لجنة الامتحان، موضحا أن كل محاضر الغش سيتم تحويلها للنيابة العامة.

تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

يذكر أن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام الوزارة، متصلة بجميع غرف العمليات في المحافظات، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2022، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.