أماكن الاعتذارات عن أداء امتحانات الثانوية العامة.. لمراقبي القاهرة والجيزة

حددت مديريتا التعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة، أماكن الاعتذارات عن عدم أداء امتحانات الثانوية العامة 2022، مشيرة إلى أن عملية التقدم تستمر على مدار 3 أيام، بداية من اليوم الثلاثاء، حتى يوم الخميس المقبل، 14 يونيو وتستمر حتي يوم 16 من نفس الشهر، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشددت المديريات التعليمية على أنها لن تتلقى الاعتذارات عن المشاركة في أعمال الامتحانات، إلا من المراقبين الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة لقبول الاعتذار، والتي حددتها وزارة التربية والتعليم. (شروط الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2022)

أماكن الاعتذارات عن عدم أداء امتحانات الثانوية

أعلنت مديرية التعليم بالجيزة، أماكن الاعتذارات عن عدم أداء امتحانات الثانوية العامة 2022، على مستوى المحافظة.

• مقار إدارة الاعتذار شمال الجيزة ويشمل الإداراة التعليمية التالية:

- إدارة منشأة القناطر.

- إدارة أوسيم.

- إدارة شمال الجيزة.

- إدارة الوراق.

- إدارة العجوزة.

- إدارة بولاق الدكرور.

- مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية، والعنوان: شارع ترعة السواحل أمام مصنع الشوربجي، اليوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري.

• مقار إدارة الاعتذارات جنوب الجيزة، وتشمل الإدارات التالية:

- إدارة الدقي.

- إدارة جنوب الجيزة.

- إدارة الهرم العمرانية.

- إدارة كرداسة.

- إدارة الشيخ زايد.

- إدارة أكتوبر.

- إدارة الواحات البحرية.

- مدرسة الشهيد محمد سيد أحمد، العنوان: شارع جامعة القاهرة بجوار مدرسة السعيدية، يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري.

• مقر الاعتذارات بإدارات:

- إدارة أبو النمرس.

- إدارة الحوامدية.

- إدارة البدرشين.

- إدارة العياط.

- إدارة الصف.

- إدارة أطفيح.

- مدرسة السلام منيل شيحة، العنوان: طريق أسيوط الزراعي منيل شيحة، يوم الخميس 16 يونيو الجاري.

أماكن الاعتذارات عن امتحانات الثانوية بالقاهرة

• إدارات شبرا التعليمية تشمل الإدارات التعليمية الآتية:

- إدارة روض الفرج.

- إدارة الساحل.

- إدارة الساحل.

- إدارة شبرا.

- إدارة الشرابية.

- إدارة الزاوية.

- إدارة حدائق القبة.

- إدارة حدائق القبة.

- إدارة الزيتون.

- مدرسة النصر الإعدادية بنات، العنوان: 3 شارع أحمد عبد الرحمن، متفرع من شارع الدرملي، محطة مترو مسرة.

• إدارات النزهة التعليمية وتشمل:-

- إدارة مصر الجديدة.

- إدارة النزهة.

- إدارة شرق مدينة نصر.

- إدارة غرب مدينة نصر.

- إدارة القاهرة الجديدة.

- إدارة الشروق.

- مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات، العنوان: 21 شارع الشيخ علي إبراهيم ألف مسكن.

• إدارات عين شمس التعليمية، وتشمل:

- إدارة السلام.

- إدارة المرج.

- إدارة المطرية.

- إدارة عين شمس.

- مدرسة محمود علي الخطيب الرسمية لغات، العنوان: شارع الكمال حلمية الزيتون بجوار محطة مترو الحلمية.

• إدارات الوايلي التعليمية، تشمل:

- إدارة غرب القاهرة.

- إدارة عابدين.

- إدارة وسط القاهرة.

- إدارة باب الشعرية.

- إدارة الوايلي.

- إدارة منشأة ناصر.

- مدرسة مجمع الحرقي لمتحدي الإعاقة، العنوان: شارع صلاح سالم خلف مسجد الرحمن الرحيم بجوار هيئة الأبنية التعليمية.