البترول: موقف مصر ثابت وداعم لحقوق فلسطين في استغلال مواردها الطبيعية

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع الدكتور محمد مصطفى، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني، تناولا خلاله عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون المشترك في مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعي وأنشطة منتدى غاز شرق المتوسط.

استغلال الموارد الطبيعية

وأكد الملا، موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية بما فيه حقها الأصيل في استغلال مواردها الطبيعية وسيادتها على تلك الموارد وفي مقدمتها حقل غزة مارين، وأنّ مصر لا تتوانى عن دعم كل ما يمكنه المساهمة في تنمية اقتصاد فلسطين، وأنّ البلدين يتمتعان بعلاقات وطيدة تدعمها القيادة السياسية في البلدين وتعاونهما معا تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، التي تتبنى أهداف عادلة تحقق مصالح جميع الدول الأعضاء بها.

منتدى غاز شرق المتوسط

من جانبه، أكد مصطفى، متانة وحيوية العلاقات بين الدولتين، وما تتمتع به من دعم قوى وتعاون مثمر، مشيرا إلى مشاركة فلسطين كعضو مؤسس في منتدى غاز شرق المتوسط، كما لفت إلى التعاون البناء مع وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص مجالات صناعة البترول والغاز، وأهمية الاستعانة بخبراتها في ظل النجاحات التي حققتها.

واتفق الجانبان على أهمية زيادة دعم دور المنتدى من أجل مزيد من الرؤى والأفكار البناءة لاستغلال الإمكانيات الموجودة من الاحتياطيات الكربوهيدراتية في منطقة شرق المتوسط، بما يحقق مصالح دول المنتدى، ويؤمّن جانبا من إمدادات الطاقة، حيث أوضحت المتغيرات العالمية الحالية أهمية التعاون العادل بين الجميع من أجل استقرار ورفاهية الدول والشعوب وتحقيق الأهداف التنموية.

جاء الاجتماع على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي يعقد الأربعاء 15/6/2022 وحضره أسامة مبارز الأمين العام للمنتدى والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وفريق العمل المشكل من الجانبين المصري والفلسطيني.