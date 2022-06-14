إدارة بايدن تمدد الطوارئ المتعلقة بـ بيلاروسيا: تهديد غير عادي للأمن

أعلنت واشنطن تمديد حالة الطوارئ في الولايات المتحدة المتعلقة بـ بيلاروسيا، بسبب تصرفات وسياسات أعضاء معينين في حكومة «مينسك» وأشخاص آخرين، والأنشطة الضارة للنظام والانتهاكات طويلة الأمد لا تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي الأمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، في رسالة إلى «الكونجرس» حول إن المادة«202 د» من قانون الطوارئ الوطنية، تفيد بأن حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها في الأمر التنفيذي 13405 في 16 يونيو 2006، والتي تم توسيع نطاقها في الأمر التنفيذي 14038 من 9 أغسطس 2021، ستستمر سارية المفعول بعد 16 يونيو 2022.

«برلين»: سنزود أوكرانيا بأسلحة إضافية

وفيما يتعلق بـ الحرب «الروسية الأوكرانية»،أشار المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى أن بلاده ستوسع مساعداتها العسكرية لـ أوكرانيا وستزودها بأسلحة إضافية بينها نظام دفاع صاروخي ورادار لرصد المدفعية.

بدورها، أعربت منظمة «الأمم المتحدة» عن قلقها حيال تقارير حول استهداف التشكيلات الأوكرانية مستشفى للولادة في «دونيتسك»، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

بدورها، قالت وسائل إعلام مغربية، نقلا عن مصادر بـ سفارة الرباط لدى كييف، إن المرتزق المغربي «إبراهيم سعدون» المحكوم بالإعدام في «دونباس» عضو في البحرية الأوكرانية.

وحكمت محكمة في «دونيتسك» الشعبية، بإعدام سعدون إلى جانب اثنين من المرتزقة البريطانيين، بتهمة العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة والخضوع للتدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية على أراضي الجمهورية.

وأوضحت المصادر، أنه تم القبض على سعدون وهو يرتدي زي جيش الدولة الأوكرانية كعضو في وحدة البحرية الأوكرانية، مشيرة إلى تأكيده في تصريحات أنه تجند بمحض إرادته في الجيش الأوكراني، وأنه يحمل الجنسية الأوكرانية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» كارين جان بيير، إن بلادها تأمل في انتهاء الأوضاع القائمة في أوكرانيا من خلال المفاوضات، مضيفة في إفادة صحفية إن «واشنطن» لا ترى أن «موسكو» مستعدة لهذا الأمر.

وأشارت بيير، إلى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية، في دعم أوكرانيا حتى تتأكد من أن «كييف» بوضع أفضل في حال حان وقت المفاوضات، مضيفة أن «واشنطن» لن تتدخل في طلب أوكرانيا الانضمام السريع إلى «الاتحاد الأوروبي» لأنه شأن أوروبي تقرره «بروكسل».

مسؤول سابق بـ «البنتاجون»: أوكرانيا تعرضت لانتقادات بسبب الفساد حتى قبل الحرب

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إلى خشية مسؤولون أمريكيون سابقون وحاليون من أن عدم إشراف «واشنطن» وحلف شمال الأطلسي «الناتو» بشكل مناسب على المساعدات المالية والعسكرية المقدمة لـ«كييف»يهدد بسرقتها وإهدارها.

وقال المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» مارك كانسيان، إن أوكرانيا تعرضت لانتقادات بسبب الفساد حتى قبل الحرب، ولم يذهب هذا الفساد إلى أي مكان.

تدمير وحدة معدات خاصة ونظامان لقذائف الهاون لـ روسيا

ميدانيا، تمكنت القوات الأوكرانية، من قتل 48 من الجيش الروسي في شرقي البلاد، أمس الاثنين، كما دمرت «قوات كييف»، وحدة معدات خاصة، ونظامان لقذائف الهاون، وشاحنتا مدفعية، وطائرة بدون طيار، ومستودعين للذخيرة ، ومستودع وقود.

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية، إلى أن في الفترة من 24 فبراير الماضي و 13 يونيو الجاري، بلغ إجمالي خسائر القوات الروسية في أوكرانيا حوالي 32300 جندي.

اقتصاديا، قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن الولايات المتحدة تشجع الشركات الزراعية وشركات الشحن الغربية على استيراد المزيد من الأسمدة الزراعية الروسية لتعزيز الإنتاج والسيطرة على أسعار الغذاء، وسط تكتم شديد، مضيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إن صادرات الأسمدة الروسية انخفضت بنسبة 24% في العام الجاري 2022.