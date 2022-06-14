التنظيم والإدارة تتيح الاستعلام عن موعد امتحان المتقدمين لوظائف الري

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن موعد الامتحان الشفهي للمتقدمين في الإعلان المركزي الذي أجراه الجهاز لصالح وزارة الموارد المائية والري، لتعيين عدد 240 مهندسًا بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة، وذلك لمن اجتاز منهم الامتحان الإلكتروني.

6 آلاف و280 متقدم لشغل الوظيفة

وأوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم فتح باب التقديم في الإعلان المركزي في الفترة من 20 فبراير الماضي وحتى 7 مارس الجاري، وبلغ عدد المتقدمين 6 آلاف و280 متقدمًا، وتوافرت الشروط المطلوبة في الإعلان لعدد 5 آلاف و695 متقدمًا، بينما حضر منهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز عدد 4 آلاف و406 متقدمين، في الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري، وخضع المتقدمون للتقييم للامتحان الذي شمل عدة محاور، تتعلق بالجدارات والقدرات، وقياس مهارات استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، التحول الرقمي، المعارف العامة، إلى جانب قياس التميز في التخصص المطلوب .

إجراء امتحانات الشفهي 26 يونيو الجاري

وأوضح أنه من المقرر أن تجرى الامتحانات الشفهية يومي 26 و27 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن الجهاز ينفذ أعمال التقييم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدءًا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف، وذلك إعمالًا لما نص عليه الدستور وقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

يشار إلى أن الاستعلام يجري عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدأ تقييم المتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، حيث انتهى من تقييم 3091 متقدمًا، وذلك من إجمالي عدد 4000 متقدم.