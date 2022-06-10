تعيينات شركة المياه.. سداد رسوم اختبارات الوظائف 2020

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، المتقدمين لشغل وظيفة مراقب أمن وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2020 والمطابقين للشروط تسديد 100 جنيه مصاريف إدارية على أي حساب من حسابات الشركة المعلنة ورفع أصل إيصال التوريد على الموقع الإلكتروني للشركة فى الفترة من 26 شهر يونيو الجاري 2022 حتى 30 من نفس الشهر، لافتا إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد يتم استبعاد المتقدم من الاختبارات لتعذر سداد نفقات الاختبارات.

فحص أوراق المتقدمين وفتح باب التظلمات وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2020

وكشفت الشركة أنه تقدم وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2020 لشغل وظيفة «مراقب أمن» 10691 متقدما على الموقع الإلكتروني للشركة، لافتا إلى أنه تم فحص أوراق المتقدمين وإعلان المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط وتم فتح باب التظلمات وتقدم بالتظلم 426 متقدما وتم قبول تظلمات 135 متقدما وأنه يمكن للمقبولين لشغل الوظيفة التعرف على النتيجة من خلال موقع الشركة الإلكتروني بالبحث بالرقم القومي.

شروط قبول وظيفة مراقب أمن شركة مياه الشرب

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة «مراقب أمن» وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2020 وهي كالتالي..

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة سوهاج.

- أن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات الآتية «دبلوم تجارة ثلاث سنوات - ثانوية عامة - ثانوية أزهرية».

- أن يكون المتقدم للوظيفة أدى الخدمة العسكرية لمدة عامين.

- سن المتقدم لا يزيد عن 35 عاماً من يوم أول نوفمبر 2020.

- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي ستجريها الشركة للمتقدمين.

- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي الذي ستجريه الشركة.

- استيفاء المتقدم لباقي الشروط للتعيين المقررة لاحقاً بلائحة نظام العاملين بالشركة.

- قبول العمل بالديوان العام أو أي فرع من فروع الشركة طبقاً لاحتياج العمل.