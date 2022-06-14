حبس سائق أشعل النار في زوجة شقيقه بسبب خلاف على شقة بالشرقية

قررت الجهات المختصة بمركز أبو حماد، في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس سائق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشعال النيران في زوجة شقيقه، بسبب خلافات على شقة، ورغبة المتهم في إخراج شقيقه وزوجته منها، حتى يتمكن من الزواج في الشقة.

إخطار مدير أمن الشرقية بإصابة سيدة بحروق

تلقى اللواء محمد والي مدير، أمن الشرقية، إخطاراً من مستشفى أبو حماد المركزي باستقبال سيدة تُدعى «هناء ع. أ.»، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بمدينة أبو حماد، مصابة بحروق من الدرجة الأولى، بنسبة تجاوزت 60%، وجرى تحويلها إلى مستشفى ههيا للحروق، لتلقي العلاج اللازم.

القبض على المتهم بإشعال النار بزوجة شقيقه

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة في مركز أبو حماد إلى محل الواقعة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوج المصابة، يعمل سائقاً، حيث قام بسكب البنزين عليها، ثم أشعل النار فيها، خلال مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على الشقة، ورغبته في إخراجها وزوجها منها، حتى يمكنه الزواج بالشقة.

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بمركز شرطة أبو حماد بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.