تأجيل إعادة محاكمة متهم في «خلية المرابطين» لجلسة 11 سبتمبر المقبل

أجلت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم عبدالله عامر، في إعادة إجراءات محاكمته على حكم حبسه بالسجن المؤبد غيابيا، وذلك لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين»، التي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، لجلسة 11 سبتمبر المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

وجاء في أوراق القضية، أن المتهم عبدالله عامر، خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد أن انفصل الأخير عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

ووجهت النيابة لهم تهم تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجهت للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق، محبوس، زوج شقيقة هشام عشماوي تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.