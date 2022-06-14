إصابات «كورونا» حول العالم تتخطى حاجز 541 مليون حالة

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، حاجز 541 مليون حالة، وسجلت الإصابات 541 مليونًا و033 ألفًا و510 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و332 ألفًا و482 حالات وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 516 ملايين و284 ألفا و997 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس اللاثنبن، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، للمرة الثانية، رغم تلقيه التطعيمات الماضدة لـ الفيروس 3 مرات.

وقال ترودو، في تغريدة إنه يخضع للعزل ويشعر بأنه بخير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

قناة كندية: رئيس الوزراء الكندي ألتقى بـ «بايدن» في «لوس أنجلوس»

والأسبوع الماضي، تواجد ترودو في «لوس أنجلوس» الأمريكية، لحضور قمة الأمريكتين، حيث التقى بعدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لما ذكرته قناة «سي تي في نيوز» الكندية.

وفي الولايات المتحدة، سجلت الولايات المتحدة نحو 88000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بين الأطفال في الأسبوع المنتهي في 9 يونيو الجاري، وقالت «الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال» في تقرير، إنه ثبتت إصابة أكثر من 13.5 مليون طفل منذ تفشي الفيروس في البلاد، وتمت إضافة ما يقرب من 395000 من هذه الحالات في الأسابيع الأربعة الماضية.

نحو 5.6 مليون حالة إصابة بـ«كورونا» بين الأطفال في 2022

وأشارت «الأكاديمية الأمريكية»، أنه تمت إضافة نحو 5.6 مليون حالة إصابة بـ«كورونا» بين الأطفال في العام الجاري 2022، مشيرة إلى أن حالات الإصابة بين الأطفال حاليا أعلى بكثير مما كانت عليه في الفترة نفسها قبل عام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات، أكثر من 32810 إصابة بـ«كورونا»، أو ما تطلق عليها البلاد اسم «حمى»، فيما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن إجمالي الإصابات بلغ أكثر من 4.5 مليون، من بينها تعافى أكثر من 4.44 مليون شخص، فيما يخضع ما لا يقل عن 57780 شخصا للعلاج.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 18.2 مليون حالة

وفي الجارة الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية،، 9778 إصابة بـ«كورونا»، بينها 41 حالة وافدة من الخارج، وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18239056 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 24390 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبة في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 60 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيس لـ البلاد، بينها 42 في بكين و 15 في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم و3 في شنجهاي، فيما لم تسجل البلاد، أي وفيات جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«بكين»: تسجيل 42 إصابة محلية العدوى بـ الفيروس

وأشارت «لجنة الصحة» الوطنية، اليوم الثلاثاء، إلى خروج 62 مريضا من المستشفيات في البر الرئيسي لـ البلاد بعد شفائهم من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 218832 شخص.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت «بكين»، تسجيل 42 إصابة محلية العدوى بـ الفيروس و 32 حالة محلية بدون أعراض، مشيرة إلى خروج 6 مرضى في العاصمة من المستشفيات بعد شفائهم، فيما أبلغت شنجهاي، عن 3 حالات محلية العدوى بـ«كورونا» و 14 حالة محلية بدون أعراض.