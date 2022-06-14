فاطمة كشري: قعدتي في الشارع خطر.. عايزة محل أبيع منه (فيديو)

قالت الفنانة فاطمة كشري، إن أمنيتها منذ عدة سنوات هو الحصول على تراخيص لـ محل جديد، بدلًا من العربة الموجودة في الشارع وتبيع من خلالها أطباق الكشري، الأمر الذي يجعلها تتعرض لمضايقات، وتأكيدها أنها تقدمت بطلبات كثيرة إلى حي شبرا منذ أكثر من 5 سنوات، ولم يتم البت فيها.

ورثت عربة الكشري عن زوجها الراحل

وأشارت فاطمة كشري، في تصريحات لـ«الوطن» بقولها: المكان الذي أتواجد فيه بـ عربة الكشري، كان يجلس فيه زوجي أكثر من 50 عامًا، وبدوره تقدم بطلب إلى رئاسة حي شبرا للحصول على ترخيص محل في نفس المنطقة، ولكن توفى عام 2014 قبل انهاء الأمر، وفي عام 2016 تقدمت بطلب آخر للحصول على الترخيص، ولكن للأسف لم ينظر إليه أحد.

رئيس حي شبرا وعدها بإنهاء التراخيص

وأضافت: جددت الطلب عام 2018 ولم يتم النظر إليه أيضًا من قبل رئيس الحي السابق، ولكن رئيس الحي الجديد محمد عبد الوهاب، أرسل 4 مهندسين وقاموا بمعاينة المكان وفي انتظار الموافقة وإنهاء حكاية التراخيص.

فاطمة كشري: المحل أمان بالنسبة لي

وتابعت بقولها « في يومين الحر اللي فاتوا، رميت الكشري بسبب حرارة الجو، بخلاف إن ِقعدة الشارع كل الأشكال تعدي عليا المبرشم والمخدرات، بشوف كل حاجة، لكن وجود محل أبيع منه، أمان بالنسبة لي، لكن محل كشري أبيع منه هو هو المستقبل، عشان كده حرام، أنا تعبانة وعاملة عملية والممثلين الله يباركلهم ساعدوني في علاجي و طلعوني عمرة».

واختتمت تصريحاتها قائلة: «عايزة ليا مكان، عربية جوزي اتكسرت وبصلحّها وبشتغل مع عربية ابني، أنا بنت شبرا بنت المنطقة دي، مينفعش أروح في حتة تانية، وسيد ابني وحفيدي شغالين معايا وورثوا المهنة دي».