فاطمة كشري: الحي وعدني بإنهاء تراخيص الحصول على محل بدلًا من العربة

كشفت الممثلة فاطمة كشري عن التواصل الذي تم بينها وبين رئيس الحي التابع لها، بشأن توفير محل بيع كشري بدلًا من عربة في الشارع.

فاطمة كشري تنتظر موافقة الحي

وقالت فاطمة كشري في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المهندسين التابعين للحي عاينوا المكان، وأخذت منهم وعدا بإنهاء التراخيص اللازمة للحصول على محل بيع كشري بدلًا من عربة في الشارع.

فاطمة كشري: قدمت أوراقي للحصول على دكان صغير

وكانت فاطمة كشري أبدت أمنيتها لتليفزيون «الوطن»، بشأن الحصول على مكان صغير لبيع الكشري من خلاله، مضيفة: «قدمت أوراقي للحصول على دكان صغير، بعيدًا عن قعدة الشارع دي، لكن لم أحصل على الموافقة حتى الآن».

وتابعت قائلة: «الحمد لله، في الأول والآخر الرزق ده بتاع ربنا، وقت تعبي ومرضي لو معايا شيكارة فلوس ماكنتش هقدر أدفع مصاريف العلاج، لكن طاقة القدر اتفتحت قدامي لمّا الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بعلاجي، وكل الناس بقت تسأل عليا ويبعتولي فلوس».

فاطمة كشري لم تتخلّ أبدًا عن عملها الخاص ببيع الكشري

وأضافت فاطمة كشري أنها لم تتخلَّ أبدًا عن عملها الخاص ببيع الكشري في منطقة رمسيس، بالرغم من عملها في مجال التمثيل منذ أكثر من 30 عامًا، ولن تفعل ذلك مهما طال بها العمر، باعتبارها المهنة التي ورثتها عن زوجها الراحل.