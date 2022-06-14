«الوزراء السعودي» يوافق على مذكرة تفاهم مع العراق في الربط الكهربائي

أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على تفاهم بين المملكة العربية السعودية والعراق في مجال الربط الكهربائي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

بايدن يزور الشرق الأوسط

وفي سياق آخر، أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أنّ الرئيس بايدن سيشرع في رحلة إلى الشرق الأوسط في يوليو، يزور فيها إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.

وستشمل الرحلة، المقرر إجراؤها في الفترة من 13 إلى 16 يوليو، اجتماعات مع عدد من قادة العالم؛ لإجراء مناقشات حول مجموعة من القضايا بما في ذلك الأمن والطاقة وقضايا المناخ وحقوق الإنسان والتهديد المتزايد لإيران.

بايدن الابن يزور منطقة الشرق الأوسط

وسيزور الرئيس جوزيف آر. بايدن الابن، منطقة الشرق الأوسط، في الفترة من 13 إلى 16 يوليو؛ لتعزيز التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق.