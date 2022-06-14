عاجل.. البيت الأبيض: بايدن يؤكد دور السعودية كشريك استراتيجي لـ8 عقود

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أكّد دور السعودية كشريك استراتيجي على مدى 8 عقود، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

زيارة أمريكية للسعودية

ومن المقرر أن يسافر الرئيس جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، الشهر المقبل، حيث سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقًا لتقرير صادر عن شبكة «إن بي سي».

وذكرت الشبكة نقلاً عن مصادر لم تحددها، أنّ «بايدن» سيزور البلاد في الفترة من 15 إلى 16 يوليو، وسيعقد اجتماعات مع مسؤولين من بينهم ولي العهد.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على تقرير شبكة «إن بي سي»، في وقت سابق يوم الاثنين، قالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير، إن الإدارة تخطط للقيام برحلة ولكن لم يكن هناك قرار نهائي.