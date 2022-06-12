«المواد الغذائية» تزف بشرى بشأن سعر زجاجة الزيت الحر بعد انخفاض المستورد

تنتج مصر نحو 2% من احتياجاتها من الزيوت، فيما تعتمد على الزيوت المستوردة لسد احتياجاتها، ما يجعل أسعار الزيوت المستوردة المحرك الرئيسي للسعر المحلي لكثير من المنتجات التي تعتمد على سلعة الزيت، وعلى الرغم من نقص الكميات المعروضة من الزيت بسبب ما أقرته أندونيسيا وماليزيا على وجه التحديد، من حظر التصدير الناتج عن حروب روسيا وأوكرانيا، إلا أن انخفاض أسعار الزيوت المستوردة أصبح أمرًا لافتًا مؤخرًا، تحديدًا بنهاية شهر مايو الماضي، ما يعد مؤشرًا لانخفاض في سعر زجاجة الزيت وأسعار السلع الأساسية قريبًا.

هل تنخفض سعر زجاجة الزيت الحر قريبًا؟

قرب انتهاء موجة الغلاء واقتراب انخفاض سعر زجاجة الزيت الحر، كانت توقعات من شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إذ يتراوح حاليًا سعر الزجاجة من 35 إلى 45 جنيهًا للزجاجة اللتر، إذ أوضحت الغرفة في بيان سابق لها، أن أسعار الزيوت ستنخفض قريبًا، وأن غلاء الأسعار قارب على الانتهاء، طبقًا لما صرح به حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية في بيان له.

تراجع سعر طن الزيت المستورد

وفقًا لآخر إحصائيات من بورصة السلع، فإن سعر طن زيت الأولين، انخفض بنحو 500 جنيه ليسجل 31000 جنيه بدلًا عن 31500 جنيه، فيما سجل سعر طن زيت الذرة المكرر نحو 38000 جنيه، أما سعر طن زيت العباد المكرر سجل نحو 37000 جنيه، وبلغ سعر طن زيت الصويا المكرر نحو 33500 جنيه.

المنوفي أوضح أن الانخفاض في سعر طن الزيوت المستوردة بلغ من 500 جنيه، مرجعًا السبب في تراجع نسبة الشراء بالعالم، فضلًا عن أن المتحكم الأساسي في سعر أي سلعة هو العرض والطلب، متوقعًا قيام المنتجين قريبًا بتخفيض أسعار الزيت في الأسواق خلال الآونة القليلة المقبلة.

ثبات واستقرار في سعر الزيت المدعم

زجاجة الزيت التي يتم طرحها في منافذ البقالين لأصحاب البطاقات التموينية ينخفض سعرها كثيرًا عن سعر تكلفتها الأصلية، طبقا لما أكده المهندس أحمد عبد الوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون - إحدى شركات وزارة التموين المنتجة للزيت التمويني المدعم - إذ أوضح أن هناك ثبات واستقرار في سعر زجاجة الزيت المدعم والتي تزن حاليا 800 مللي وتصرف للمواطن على بطاقة التموين بسعر 23 جنيهًا للزجاجة، مشيرًا إلى قرار وقف انتاج زجاجة الزيت المدعم التي تزن 1 لتر.

احتياطي 6 أشهر

أكد المهندس أحمد عبدالوهاب، لـ«الوطن»، أن نسبة الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت المتوافر لدى وزارة التموين، تبلغ 6 أشهر، مؤكدًا أنه تعتبر ضعف النسبة التي كانت تمثل الاحتياطي في فترات ما قبل كورونا، بسبب تكليفات رئاسية بمضاعفة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وعلى رأسها الزيوت.