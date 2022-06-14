عايشة عثمان تطرح «مملكة» وتستعد لألبوم يضم 12 أغنية

طرحت الفنانة والإعلامية عايشة عثمان، رابع أغنيات ألبومها، وتحمل الأغنية اسم «مملكة» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وصورتها عايشة بطريقة الفيديو كليب، وتذاع الأغنية عبر عدد من المنصات، كما يعرض الكليب على القناة الرسمية لـ«عايشة» بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

عايشة تطرح أغنية من كلمات عزيز الشافعي

تحمل الأغنية، طابع موسيقي مختلف عن الأغنيات التي طرحتها عايشة خلال الفترة الماضية، إذ تدمج بين الموسيقى الشرقية والغربية، مع كلمات جريئة ومختلفة، تتناسب مع الجمهور والشارع المصري بشكل كبير.

وتقول كلمات الأغنية:

شوفتك بالمصادفه أحلى صدفة نظرة خاطفة

خطفت قلبي خطفة ولا حدفت قلبي حدفة

لكن المفاجأة ألقى فجأه قلبي دايب عقلي

وأنت جنبي بيبقى غايب

عايشة طرحت 3 أغنيات

وكانت عايشة عثمان، طرحت ثلاث أغنيات من قبل، هي «ما تيجي بقى نفرح»، «ميه ميه»، و«اتسألت عليه»، كما طرحت أغنية أخرى ضمن مسلسل «المماليك»، الذي شاركت ببطولته مع رانيا يوسف وبيومي فؤاد وأحمد صفوت وفيدرا.

عايشة تطرح ألبوم غنائي يتضمن 12 أغنية

الجدير بالذكر، أن عايشة تجهز لطرح عدد آخر من الأغاني تباعا، تمهيدا للإعلان عن أول ألبوماتها كاملا، الذي يضم 12 أغنية، كما تستعد للمشاركة بعدد من الأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، وتجهز أيضا لتقديم برنامج جديد بعد نجاحها في برنامج «عايشة شو»، الذي استضافت خلاله أبرز نجوم مصر والوطن العربي.