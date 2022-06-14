فاطمة كشري: رئيس حي شبرا رجل محترم ووعد بـ حل مشكلتي

عبرّت الفنانة فاطمة كشري، عن استيائها الشديد من التصريحات المنسوبة إليها ويتم تداولها من خلال البعض، بشأن إساءتها لأحد رؤساء الأحياء، وتأكيدها أن هذا الكلام عارِِ تمامًا من الصحة، لأنها تحترم الجميع، ولم توجه إساءات لأحد.

فاطمة كشري: لم أوجّه إساءة لرئيس حي سابق

وأضافت فاطمة كشري، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها كانت تتحدث عن أحد المهندسين بالحي، والذي تسبب في تعطيل إنهاء إجراءات تراخيص المحل الذي تقدمت بشأنه، حتى خروجه على المعاش، متابعة: لم أتحدث عن رئيس الحي السابق بسوء، ولكن كلامي عن مهندس بالحي منذ سنوات وخرج على المعاش، تسبب في تعطيل الترخيص، وحتى الآن يأتي إلى العربة ويأكل كشري، لكن لم أوجه له الشتائم بالعكس أرحب به دائمًا.

فاطمة كشري عن رئيس حي شبرا الحالي: قالي تحت أمرك

وأشارت إلى أن رئيس حي شبرا الحالي محمد عبدالوهاب، رجل خلوق ويعرف واجباته ومهام عمله، «رجل محترم بيعمل شغل حلو في المكان، مش بيأذي حد، لما كلمته رد عليا وقالي تحت أمرك، واللي أنت عايزاه وتحت أمر أي حد عنده مشكلة، وفعلًا بعت لي مهندسين للمعاينة».

وكانت فاطمة كشري، قد أشارت إلى أن أمنيتها منذ عدة سنوات هو الحصول على تراخيص لـ المحل الجديد، بدلًا عن العربة الموجودة في الشارع وتبيع من خلالها أطباق الكشري، الأمر الذي يجعلها تتعرض لمضايقات، وتأكيدها أنها تقدمت بطلبات كثيرة إلى حي شبرا منذ أكثر من 5 سنوات، ولم يتم البت فيها.

وتابعت بقولها: «في يومين الحر اللي فاتوا، رميت الكشري بسبب حرارة الجو، بخلاف إن قعدة الشارع كل الأشكال تعدي عليا المبرشم والمخدرات، بشوف كل حاجة، لكن وجود محل أبيع منه، أمان بالنسبة لي، المحل هو المستقبل، عشان كده حرام، أنا تعبانة وعاملة عملية والممثلين الله يباركلهم ساعدوني في علاجي وطلعوني عمرة».