الفنادق تبدأ تدريب العاملين بشرم الشيخ حول «التحول نحو السياحة الخضراء»

قال هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه سيتم عقد عدد من ورش العمل الإلزامية والدورات التدريبية لتوعية جميع العاملين بالصفوف الأولى والمتعاملين بشكل مباشر مع الضيوف بجميع فنادق مدينة شرم الشيخ حول موضوع «الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة وكيفية الحد من أثار تغير المناخ».

مواعيد الدورات التدريبية

وأضاف خلال المنشور الدورى رقم 99 لعام 2022 والذى تم تعميمه اليوم على كل فنادق الجمهورية، أنه سيتم عقد دورات تدريبية للعاملين بفنادق شرم الشيخ يومى 20 و21 يونيو الجارى بأحد فنادق منطقة هضبة أم السيد، كما سيتم عقد دورة أخرى للعاملين يومى 22 و23 يونيو الجارى بأحد الفنادق الموجودة بمنطقة خليج نعمة، فضلا عن عقد دورة تدريبية أخرى يومى 24 و25 يونيو الجارى بأحد الفنادق القريبة من قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ ، موضحا ان تلك الدورات ستكون عن «الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة وكيفية الحد من آثار تغير المناخ».

آلية المشاركة فى الدورات

وأوضح نصار أن غرفة المنشآت الفندقية تهيب بكل فنادق شرم الشيخ بسرعة تسجيل أسماء المشاركين بتلك الدورات وذلك وفقا للموقع الجغرافى للفندق بمدينة شرم الشيخ وذلك لتسهيل انتقال المشاركين بالدورات ،مشيرا إلى أنه يرجى من الفنادق تسجيل أسماء المشاركين بكشف (أكسل -وورد - بى دى اف )موضح به اسم الفندق واسم المشارك ووظيفته وتاريخ وموعد الحضور وإرساله على البريد الأليكترونى للغرفة وذلك فى موعد غايته غدا الخميس ،مع اعتبار أن هذا الموضوع مهم جدا.

يشار إلى أن كافة فنادق شرم الشيخ بدأت فى الحصول على شهادة النجمة الخضراء وذلك فى إطار تحول كل الفنادق لتكون صديقة للبيئة وذلك استعدادا لاستضافة المدينة لمؤتمر المناخ العالمى فى دورته الـ 27 والذى تستضيفه المدينة نوفمبر المقبل .