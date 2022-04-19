«الأعلى للإعلام» يحقق في شكاوى الأهلي والزمالك و«الجبلاية» ضد الغندور وشبانة

استمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأقوال كل من الإعلامي محمد شبانه قناة etc والإعلامي خالد الغندور قناة الزمالك، في الشكاوى المقدمة ضدهما من ناديي الأهلي والزمالك واتحاد الكرة.

استكمال التحقيقات

وقرر المجلس استكمال التحقيقات بعد تفريغ الشرائط والفيديوهات واستكمال الجوانب القانونية، وشدد المجلس على ضرورة التزام الجميع بالأكواد الإعلامية الرياضية وميثاق الشرف الإعلامي، وقرارات الإعلاميين والنقد الرياضيين في المؤتمر الذي عُقد بمقر المجلس الأعلى بتاريخ 23 فبراير 2022.

مباراة الأهلي والرجاء تجسيد للعلاقات الطيبة بين الشعبين

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حرص وسائل الإعلام المصرية على تدعيم القيم الرياضية الإيجابية بين الشعوب العربية، وأن تكون مدخلاً لتنمية العلاقات الإنسانية، وقدم التحية للجماهير المغربية الشقيقة التي تستقبل النادي الأهلي في مباراته مع الرجاء مساء الجمعة القادمة، لتكون مهرجاناً كروياً رائعاً لفريقين إفريقيين عريقين، يحملان شرف التمثيل المشرف للقارة الإفريقية

وقال المجلس في بيان إن المنافسات الرياضية هي أقصر الطرق للتقريب بين الشعوب والارتقاء بأواصر الصداقة التي تربط بينها في ظل الروح الرياضية الرائعة التي تربط بين الجماهير المصرية والمغربية، والمشهود لها على مدي سنوات طويلة تجسيداً للعلاقات الطيبة بين الدولتين والشعبين.