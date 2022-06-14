محافظ المنيا يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي بمجموع 220 درجة

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2021/ 2022، حيث تم تحديد مجموع 220 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 180 كحد أدني للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 175 درجة كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.

قبول الناجحين في الدورين الأول والثاني بالتعليم الفني

من جانبه، قال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إنه يتم قبول باقي الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بمدارس التعليم الثانوي الفني ونوعياته المختلفة (صناعي – تجارى – زراعي – فندقي – مزدوج).

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً.

قبول دفعة جديدة بالمدرسة العسكرية الرياضية

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة، بالمدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا الجديدة للعام الدراسي 2022/ 2023، للمرحلتين الدراسيتين إعدادى وثانوي.

يبدأ بيع ملفات التقديم بمقر المدرسة العسكرية الرياضية بمدينة المنيا الجديدة ومكاتب المستشارين العسكريين بدواوين المحافظات حتى يوم 20 يوليو المقبل، ويبدأ قبول الملفات من 18 يونيو الجاري وحتي 27 يوليو، وذلك بمقر المدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا الجديدة وللاستعلام يرجى الإتصال على الرقم 0862110311.

وتشمل التخصصات المطلوبة بالمدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا الجديدة: ألعاب قوى - ملاكمة - مصارعة - رفع أثقال- دراجات - جودو.والمدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا الجديدة من المدارس المتميزة والتي يحرص أولياء الأمور علي إلحاق أبنائهم بها بالمرحلتين الإعدادي والثانوي، حيث تهتم المدرسة بغرس قيم الولاء والانتماء بين طلابها، وتؤهلهم علي كافة المستويات وتبني لديهم شخصية قوية قادرة علي إتخاذ القرار بشكل عملي ودقيق.