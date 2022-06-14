كيف تحصل على قرض بـ3 ملايين جنيه من البنك الأهلي؟.. الشروط والأوراق المطلوبة

يمنح البنك الأهلي المصري، أحد البنوك التابعة للدولة، للعملاء فرصة الحصول على القرض الشخصي بقيمة تصل إلى 2.5 مليون جنيه و3 ملايين جنيه، بضمان تحويل المرتب للموظفين العاملين بشركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات بضمان الهيئة العامة للبترول، وذلك ضمن فئة القرض النقدي الذي يقدمه البنك الأهلي.

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي على الإنترنت، فإن القروض الشخصية متاحة للموظفين والعمال بشركات قطاع البترول والغاز وشركات البتروكيماويات، للحصول على قرض نقدي شخصي قد تصل قيمته إلى 3 ملايين جنيه بضمان الهيئة العامة للبترول.

شروط الحصول على قرض من البنك الأهلي

وأشار البنك الأهلي إلى شروط الحصول على القروض والأوراق المطلوبة التي تشمل خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري ومدون به تاريخ تعيين الموظف، لافتاً إلى ضرورة إرفاق تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

وأضاف البنك الأهلي، أن من بين الأوراق المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية في تاريخ التعاقد، كما يشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية التمويل.

مدة القروض الشخصية تصل لـ12 عاما

وتصل مدة القرض إلى 12 عاما، وتمنح العميل أو الموظف وثيقة تأمين على الحياة ضد العجز الكلي مجانيا، بالإضافة إلى فتح حساب جاري وبدون مصاريف استعلام ائتماني.

وبحسب موقع البنك الأهلي، فإن المصروفات الإدارية لا تزيد عن 2% من إجمالي مبلغ القرض، ولكنه اشترط دفعها مرة واحدة مقدما بحد أدنى 250 جنيها حال سداد التمويل على 7 سنوات، أو3% بحد أدنى 250 جنيها حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات، في الوقت الذي يصل فيه رسم السداد المعجل إلى نحو 5% من إجمالي المبلغ المتبقي.