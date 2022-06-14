معتز إينو: «إيهاب جلال مكملش شهر مع المنتخب ولازم نديله فرصة كاملة»

قال معتز إينو، نجم منتخب مصر الأسبق، إنه حزن اليوم بعد هزيمة المنتخب المصري أمام كوريا الجنوبية في مباراة ودية بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، بالإضافة إلى سوء أداء المنتخب خلال الفترة الأخيرة، مطالبا بعدم الهجوم المستمر على مدرب المنتخب الوطني إيهاب جلال الذي تولى القيادة منذ أسبوعين فقط، مشيرا إلى أنه يرى ضرورة إعطائه فرصة خلال الفترة المقبلة.

يجب إعطاء إيهاب جلال فرصة

وأضاف «إينو» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، أن إيهاب جلال لم يبدأ حتى الآن عمله، مشيرا إلى ضرورة إعطائه فرصة ليظهر قدراته، مبينا أن هناك أخطاء في التشكيل حاليا ولكن يمكن أن تتغير، متابعا: «نديله فرصته ده مكملش شهر مع المنتخب».

إينو: إيهاب جلال هادئ

وأوضح نجم منتخب مصر الأسبق، أن إيهاب جلال مع بيراميدز والمقاصة كان هادئا عكس حسام حسن الذي يشحن اللاعبين، لافتا إلى أن اللاعبين عليهم عامل كبير وليس المدرب فقط، لافتا إلى أن الجميع يحمل المدرب المسئولية فقط، مبينا أن قميص منتخب مصر قيمته كبيرة، وأي لاعب يتمنى أن يلعب باسم الفراعنة؛ لذا يجب على اللاعبين مراجعة أنفسهم، موضحا أن اتحاد الكرة عليه مساندة المدرب الجديد في الوقت الحالي.