«التعليم» تقرر إلغاء نظام الخمس سنوات للدبلومات الفنية.. اعرف التفاصيل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء نظام الخمس سنوات للدبلومات الفنية في مدارس التعليم الفني الحكومية والخاصة بمختلف نوعيات «الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية»، وذلك عند فتح باب القبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم اللي اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023

إلغاء نظام الخمس سنوات للدبلومات الفنية لتطبيق نظام الجدارات

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمدريات التعليمية، إنه سيتم تطبيق نظام موحد للدراسة بمدارس التعليم الفني في إطار البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المتطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، وهـو نـظـام الثلاث سنوات، وذلك بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية التي تؤهلهم للمنافسة على وظائف لائقة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدول، ودفع عجلة الاقتصاد، لافتا إلى أنه ستكون جميع مدارس التعليم الفني على نظام السنوات الثلاث بداية من العام الدراسي المقبل.

الإعلان في جميع المدارس الفنية نظام السنوات الخمس بتطبيق نظام الجدارات

وطالبت وزارة التعليم المديريات التعليمية بأن يتم الإعلان في جميع المدارس الفنية نظام السنوات الخمس «حكومي - خاص» بأن هذه المدارس سيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وقلة المنهجية الجدارات المهنية ستكون على نظام السنوات الثلاث اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023.

وأشارت الوزارة، إلى أن الطالب الذي سيتقدم للالتحاق بمدارس التعليم الفني «عام - خاص» سيحصل في نهاية الصف الثالث على شهادة إتمام دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظـام الـسنوات الثلاث، ويحق لجميع الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام الـسنوات الثلاث للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية استكمال العامين آخرين بعد الدبلوم وفق المسارات والضوابط المنظمة هذا الشان بمدارس حكومية أو خاصة بعد استيفاء الشروط اللازمة.