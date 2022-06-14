ضبط 510 طرب حشيش بحوزة عنصر إجرامي في القاهرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ضبط المتهم وبحوزته حشيش وبندقية خرطوش

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته 510 طرب لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلوجراما وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة وملصقات وإسطمبات خشبية، ومبلغ مالي و3 هواتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة 3 ملايين و570 ألف جنيه تقريبا.