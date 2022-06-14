ابنة الفنان عبد الهادي الجزار: لوحة والدي بحالة جيدة وعادت لمكانها بمتحف الفن الحديث

عبرت فيروز الجزار ابنة الفنان التشكيلي الرائد عبدالهادي الجزار عن سعادتها بعودة لوحة والدها المفقود، و والمعنونة ب «من وحي فنارات البحر الأحمر» ، والتي استعادتها وزارة الثقافة اليوم من حائزها هشام عبدالمالك بعد أن ظلت اللوحة مفقودة على مدار نصف قرن.

ونشرت فيروز الجزار ، مجموعة من الصور خلال حضورها مراسم تسليم اللوحة للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وعلقت عليها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الحمد لله يوم رائع وانجاز عظيم، وتم رجوع اللوحة إلى مكانها الاصلى بمتحف الفن الحديث بعد غياب 51 عاما وبحالة جيدة جدا.

ابنة عبدالهادي الجزار تشكر حائز لوحة والدها

وتابعت فيروز الجزار قائلة: "الشكر واجب للشباب الاصيل الذين كانت عندهم اللوحة ولم يعرفوا قدرها، ولما عرفوا قاموا على الفور بتسليمها، وكل الشكر للدكتورة الوزيرة المجتهدة المصرية الوطنية الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور أحمد عبد الفتاح والدكتور خالد سرور، وشكر خاص للمهندس نبيل أبو الحسن وقاعة ابداع، ورحمة الله على الفنان العظيم عبد الهادى الجزار، اللوحة الائعة التي رسمها بعنوان من وحى فنارات البحر الاحمر".

لوحة الجزار ثروة قومية

وتعد اللوحة الاعمال الفنية التي امثل ثروة من ثروات الوطن، وتحمل اسم «من وحي فنارات البحر الأحمر» ومن أهم أعمال الفنان التشكيلي المصري العالمي عبد الهادي الجزار والتى لم يستدل عليها منذ صدور إذن صرف عام 1971 لمبنى وزارة الثقافة في جاردن سيتي.

وكانت «الوطن» انفردت منذ صباح اليوم بنشر كواليس العثور على اللوحة، ونشرت تصريحات خاصة للمقاول هشام عبدالمالك حائز اللوحة والمحامي الخاص به أنسي عمار خلال عمل إجراءات تسليم اللوحة لوزارة الثقافة.

وتسلمت الدكتور إيناس عبدالدايم اللوحة مساء اليوم في حضور السيدة فيروز الجزار وأنسي عمار المحامي بالنقض والدستورية العليا من ورثة وأنباء صاحب شركة محمد عبد المالك للمقاولات، وهم هشام وإبراهيم ومحمود محمد عبد المالك.