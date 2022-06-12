ضبط مواد مخدرة بـ 74 مليون جنيه في السويس.. و3 أشخاص غلسوا «50 مليون»

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية «سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة» تخصص فى نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط لترويجها على عملائه على مستوى الجمهورية، مستخدماً فى ذلك سيارة نقل بمقطورة من خلال إعداد مخازن سرية يصعب الوصول إليها.

ضبط المتهم وبحوزته المخدرات مخبأة داخل سيارة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلالها السيارة سالفة الذكر، وبحوزته 9600 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد طن – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتفى محمول، مخبأة داخل مخازن سرية بالسيارة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإستخدامه للسيارة فى النقل والتهريب .

ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ «74,000,000 أربعة وسبعون مليون جنيه تقريباً».

3 أشخاص بمطروح متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدارات

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى والأمن العام» من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال «صاحب شركة لمحاجر الملح "له معلومات جنائية" – وآخر صاحب شركة للإستيراد والتصدير – و نجل الأخير، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح» لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ «50 مليون جنيه تقريباً».

حملة مكبرة لمكافحة الزراعات المخدرة بجنوب سيناء

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات «الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام» وبمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة بإستهداف دائرتى قسمى شرطة «سانت كاترين – أبورديس» بجنوب سيناء .

وأسفرت الجهود عن ضبط «8» قضايا .. عبارة عن «25» مزرعة منزرعة على مساحة «22 فدان و 2 قيراط و 11سهم » وكذا ضبط « 1500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 60 كيلو جرام لبذور الخشخاش "أفيون" – 40 كيلو جرام لبذور القنب "بانجو"» وضبط مكبس لتصنيع مخدر الحشيش وعدد 4 إسطمبة.

ضبط أحد الأشخاص بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة لمحاولة تهريبها بالخارج

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ قيام «أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية» بتهريب كمية من مخدر الحشيش مستخدماً سيارة "مقطورة" قيادته والتابعة لإحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بالقاهرة ومحملة ببضائع لصالح إحدى الشركات بالخارج ، فضلاً عن قيامه بإعداد مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاعى «الأمن العام – الأمن الوطنى» تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلال السيارة المشار إليها بميناء نويبع البحرى دائرة قسم شرطة نويبع ، وعُثر بحوزته على «12,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبالغ مالية محلية وأجنبية –هاتف محمول».. كما تبين تحصله على المواد المخدرة من «أحد الأشخاص جارى ضبطه – مقيم بدائرة قسم شرطة نويبع بمحافظة جنوب سيناء» وذلك لتسليمها لأحد الأشخاص بالخارج.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «875,000» جنية تقريباً. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.