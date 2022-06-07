إحالة أوراق المتهم بدس مواد مخدرة في حقائب 3 معتمرات بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق اليوم، إحالة أوراق المتهم بدس مواد مخدرة في حقائب 3 معتمرات بالشرقية إلى مفتي الجمهورية، وتأجيل محاكمة آخرين في ذات القضية، لجلسة النطق بالحكم في 3 يوليو المقبل.

سفر كبار السن لأداء فريضة العمرة مجانا

تعود أحداث القضية لسنة 2019، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغات من كل من «عبد العزيز ع ع م ع» و«محمد ف أ غ» و«أحمد ا م ع» و«وردة س ع ع»، و«عادل م إ أ» لتضررهم من كل من «عبد أ ع» و«محمد ج م ح» و«م ف أ أ ا» و«مسلم م م»، و«مصطفى ا ن ا»، و«شيماء ج م ح»، لقيام الأول والثاني والثالث والسادسة بعمل دعاية لسفر كبار السن لأداء فريضة العمرة بالمملكة العربية السعودية بالمجان.

وقام المبلغون بتجهيز أوراق أقاربهم من كبار السن كل من «فادية ع ع» و«صباح ع س م» و«نبوية ع ع» و«السيد ن ال أ» للسفر إلى السعودية بمساعدة الثالث والرابع.

دس أقراص مخدرة في حقائب المعتمرات

وعقب تجهيز الأوراق وإعلانهم بميعاد السفر، توجه المعتمرون مستقلين سيارة مستأجرة من الزقازيق رفقة «مصطفى ا ن ا» و«مسلم م م م»، وقبيل الوصول لمطار القاهرة وتحديدا أمام مساكن شيراتون، جرى التقابل مع «محمد ف ا» مندوب شركة، والذي حضر بسيارته الخاصة وكان بحوزته جوازات السفر الخاصة بالمعتمرين، وقام بإخراج حقائب من سيارته ووضعها بالسيارة الخاصة بالمعتمرين بواسطة الرابع والخامس ومدون عليها أسماء المعتمرين، وذلك لتوصيلها للمملكة العربية السعودية، وعقب وصولهم لمطار جدة بالسعودية، جرى ضبطها بمعرفة السلطات السعودية، وتبين أن تلك الحقائب تحوي مواد مخدرة.

تكوين تشكيل عصابي للتجارة في المخدرات

ووردت تحريات مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع قسم مكافحة المخدرات، وتبين قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي مكون من كل من «أحمد عزت ع ع» و«محمد ج م ح أ» و«محمد ف أ أ م ا» و«مسلم م م ا» و«إسلام ا ن ا» و«شيماءج م ح» بزعامة الأول المتخصص في تهريب المواد المخدرة وخاصة عقار الكبتاجون المخدر خارج البلاد للسعودية، وأن أفراد التشكيل في تلك الواقعة تحديدا قاموا بإعداد الأوراق والتأشيرات للمعتمرات المقبوض عليهن وتجهيز الحقائب ووضع المخدرات بها وتدوين اسم الضحايا المضبوطين بالمملكة دون علمهمن.

وسافر الثالث «محمد ف أ أ» بصحبة المعتمرات وإعطائهن الحقائب الموجود بها المخدر، بحجة أنها أوزان زائدة عن المسموح به، وبالوصول إلى مطار جدة قام بإنهاء الإجراءات الخاصة به وخرج منفردا دون باقي المعتمرات، حتى يكون في منأى عن الضبط والمسؤولية القانونية.

وقام بالمتابعة وفور علمه بضبط الضحايا عاد في حينه إلى البلاد، كما أن المتحرى عنه الثاني «محمد ج م ح» قام بالعودة للبلاد خشية ضبطه من قبل السلطات السعودية، كما قام المتحرى عنه الأول بمغادرة البلاد خشية ضبطه من قبل السلطات المصرية.

ترويج المخدرات في السعودية

وأفادت التحريات أن المتهم الأول يقوم بالتحصل على المخدرات من بعض معارفه من تجار الجملة ويشاركه الثالث في تجهيز مخازن سرية بالحقائب وتخزين المخدرات بها، ويستغل الثالث عمله كداعية إسلامي ومقاطع الفيديوهات الخاصة به على مواقع التواصل لإيهام ضحاياه أن العمرات مجانية، ويستقبل الثاني «محمد ج م ح» الضحايا بالمملكة، ويقوم بأخذ المواد المخدرة منهم عقب وصولهم ويقوم بترويجها في المملكة.

كما أشارت التحريات إلى أن دور المتهمين الرابع والخامس والسادس هم وسطاء، يقومون باستقطاب الضحايا خاصة كبار السن الراغبين في أداء العمرة مجانا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.