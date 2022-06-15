نورا تكشف كواليس خطف والدها لها: صرخت ومحدش اتدخل بحجة إنه أبويا

كشفت نورا ضحية اختطاف والدها لها تفاصيل واقعة اختطافها قائلة: «يوم 4 يونيو كنت نايمة وصحيت على طرقه للباب وقام بالاعتداء علي بالضرب وأخدني من شعري وزوجة جدي ست كبيرة في السن لم تستطع مقاومته عشان زقها وخبطها وأخدني من العقار رقم 10 حتى 83 وفضلت أصرخ في الشارع ومحدش راضي يتدخل بحجة أنه أبويا».

وأضافت نورا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أنه لم يكن يتعامل معها أثناء خطفها «لم يتعامل معي أثناء الاختطاف ولما كان بيكلمني ماكنتش برد عليه وكنت بحاول أن الموضوع مايأثرش على نفسيتي وكنت متأكدة أن الشرطة مش هتسكت ومرات جدي وهي والدتي هي من أبلغت في قسم الشرطة وهاتفت أصحابي وهما عارفين مشاكلي مع أبويا من زمان».

كنت بخاف من الأكل

وأكدت أنها رفضت تناول الطعام خوفًا من وضع أي شيء لها فيه: «فضلت من يوم 4 يونيو حتى 13 يونيو مخطوفة ومكنش بيتعامل معايا ومراته كانت بتجبلي أكل وكنت خايفة يكون حاطط حاجة في الأكل ومش عاوزة أكل».

وكانت واقعة خطف نورا من جدها تسببت في حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تقيم مع جدها منذ أن كان عمرها 5 شهور بسبب غياب والدها عنها لإقامته بدولة اليابان.