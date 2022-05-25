التفاصيل الكاملة في فيديو اختطاف طفلة التجمع: «كانت في سابع نومة»

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال والدة طفلة التجمع التي زعمت اختطافها في فيديو تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل تظهر على ملامحه الخوف والقلق من الفقدان، وأم كادت أن تفقد عقلها، تقطع المسافات ذهابا وإيابا، توقف كل من يمر من أمامها بحثا عن طفلتها البالغة من العمر 8 أعوام، وبعد إثارة حالة القلق التي تسببت بها والدة الطفلة من أجل فقدانها، تبين أنها كانت نائمة في سيارة أحد جيرانها.

الطفلة اخطأت في العثور على سيارة والدتها

بعد نهاية يوم شاق ومتعب للطفلة، خلدت للنوم في سيارة والدتها، في أثناء العودة إلى المنزل، وعند الوصول ايقظت الأم طفلتها، وعقب ايقاظها من النوم داخل سيارتها ذهبت الأم لإحضار بعض الاحتياجات، استيقظت الطفلة ونزلت من السيارة، وعندما لم تجد والدتها، عزمت الأمر في الرجوع للسيارة مره أخرى، لكنها دخلت سيارة مشابهة لسيارة والدتها اعتقادا منها بأنها نفس السيارة وغطت في نوم عميق.

اعتقاد الأم باختطاف طفلتها

عقب عودة الأم لسيارتها، لم تجد طفلتها في السيارة، بحثت كثيرا عنها وقامت بسؤال المارة دون أن تجد إجابة تريح قلبها، اخبرت زوجها على الفور، الذي استنجد بحسابه الشخصي على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يطلب الاستغاثة من اختطاف ابنته من أمام محل سكنها، رصدت الأجهزة الأمنية، تداول الفيديو، وانتقلت على الفور إلى محل الواقعة، وجرى التقابل مع والدة الطفلة، التي أكدت بأنها لم تتهم أو تشتبه في أحد.

العثور على الطفلة «كانت في سابع نومة»

بعد التحريات اللازمة، جرى العثور على الطفلة نائمة بالمقعد الخلفي لسيارة ملك أحد المواطنين «كانت في سابع نومة»، مقيم بالعقار المجاور لأسرة الطفلة، وتبين قيام الطفلة بالدخول للسيارة المشار إليها بطريق الخطأ وتصادف كونها مفتوحة عقب نزولها من سيارة والدتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.