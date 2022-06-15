محامي كهربا: نسير في حلول جيدة تخص قضية الزمالك

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق، استمراره في عدة حلول بشأن قضية اللاعب مع نادي الزمالك بعد تغريمه مبلغ 32 مليون جنيه بسبب رحيله عن القلعة البيضاء دون علم إدارة النادي وذهابه إلى الدوري البرتغالي ومن ثم العودة إلى النادي الأهلي.

وقال «عبدالعزيز» خلال حديثه التليفزيوني ببرنامج اللعيب: «فيه حلول ماشيين فيها في قضية كهربا ونادي الزمالك».

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