الصين تعلن حصيلة خسائر الفيضانات في «جيانجشي».. تضرر 113 ألف شخص

أعلنت وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا»، أن الفيضانات التي ضربت مقاطعة جيانجشي بشرقي الصين، أثرت على نحو 548 ألف شخص في المقاطعة حتى الساعة الخامسة مساء الثلاثاء الماضي.

وذكر مركز السيطرة على الفيضانات في المقاطعة، أن الأمطار بدأت يوم الأحد الماضي واستمرت حتى الخامسة من يوم أمس الثلاثاء، مما أدى إلى التسبب في فيضانات كبيرة أثرت على المقاطعة بأكملها.

500 مليون يوان وتوطين 113 ألف شخص

وأضاف أنه تم إعادة توطين 113 ألف شخص، لافتًا إلى أن تلك الأمطار التي استمرت لمدة يومين أدت إلى خسائر اقتصادية مباشرة وصلت إلى 500 مليون يوان أي ما يعادل 74.4 مليون دولار أمريكي.

وأشار المركز، إلى أنه على الرغم من توقف الأمطار اليوم، فإن قطاع الأرصاد الجوية المحلي أعلن أنه من المقرر أن تجتاح المقاطعة المزيد من العواصف خلال الأسبوع المقبل.

تصريف المياه في المحطات الكهرومائية

ولاحتواء الكميات الكبيرة من الأمطار التي تسبب في حدوث فيضانات، قامت السلطات الصينية، بحسب وكالة الأنباء «شينخوا» بتصريف مياه الفيضانات بمحطة شيويكو للطاقة الكهرومائية الواقعة على نهر مينجيانغ في مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين.