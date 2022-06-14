مشرعون أمريكيون يدرسون قرار بمنع الاستثمارات في الصين

نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم الثلاثاء، أن مشرعون أمريكيون يدرسون طرح مشروع قرار يمنع الاستثمارات الأمريكية في الصين، بسبب توتر العلاقات بين البلدين، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

اقتراح مجلس النواب الأمريكي

تقترح مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين، حلاً وسطًا جديدًا، لفحص الحكومة للاستثمارات الأمريكية في الصين، كجزء من مشروع قانون التنافسية الاقتصادية المعلق، الذي يهدف إلى مواجهة بكين.

مخاوف تتعلق بالأمن القومي

وستنشئ مسودة المناقشة لجنة رقابة فيدرالية جديدة، تتمتع بصلاحية مراجعة، وربما رفض الاستثمارات الأمريكية الجديدة في الصين أو الدول المعادية الأخرى، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفقًا لنص مسودة المراجعة التي أجرتها بوليتيكو، والتي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال» لأول مرة.

وسيجبر القرار، المستثمرين والشركات الأمريكية على الكشف عن استثمارات جديدة في قطاعات صينية معينة، مثل أشباه الموصلات والبطاريات والمستحضرات الصيدلانية.