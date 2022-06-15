13 معلومة عن المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد.. اعرفهم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحصيل المصروفات الدراسية مع مطلع الشهر المقبل لجموع الطلاب، مشيرة إلى أنها تجري الاستعدادات الأولية لبداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، وسط تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

ضوابط سداد المصروفات الدراسية استعدادا للعام الدراسي الجديد

وحددت وزارة التربية والتعليم، 13 معلومة عن كيفية سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وهى كالتالي:

1- تحصيل المصروفات للتلاميذ المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وقبول ملفات الطلاب بسداد المصروفات.

2- ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات التلاميذ.

3- سداد المصروفات الدراسية بمكاتب البريد بالرقم القومي للتلميذ.

4- يتم تحصيل المصروفات الدراسية بدءا من يوم 3 يوليو 2022.

5- يرفق بالملف إيصال المصروفات الدراسية لتلاميذ المستوى الثاني برياض الأطفال بعد تحديث بياناتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية.

6- طلاب الصف الأول الإعدادي يطلب من ولي الأمر طلب تحديث بيانات الطالب مرفق به إيصال سداد المصروفات الدراسية.

7- المصروفات الدراسية لرياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

8- المصروفات الدراسية من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

9- المصروفات الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي العام 520 جنيها.

10- المصروفات الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي العام 505 جنيهات.

11- المصروفات الدراسية لطلاب الثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

12- المصروفات الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيها.

13- المصروفات الدراسية لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.

إجراءات صارمة ضد كورونا في المدارس

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة سوف تستعد خلال الأسابيع المقبلة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وسط تنفيذ إجراءات صارمة داخل المدارس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.