مسيرة لتدشين حملة «طرق الأبواب» للتطعيم ضد كورونا بالدقهلية

نظمت رئاسة مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وبالتنسيق مع الإدارة الصحية بشربين، اليوم مسيرة ميدانية داخل شوارع المدينة لتدشين انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وتطعيم من لم يتم تطعيمه واستكمال لأخذ الجرعات التنشيطية لجميع الفئات العمرية بداية من سن 12 عامًا، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين وبمشاركة جميع الهيئات الخدمية داخل مركز ومدينة شربين، في إطار اهتمام الدولة ووزارة الصحة والسكان بحماية المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

انطلاق حملة تطعيم كورونا غدًا

وبحسب بيان صحفي لرئاسة مركز ومدينة شربين، خرجت الحملة تنفيذًا لتعليمات المحاسب غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين تحت إشراف طه أبوالعيش وطه السباعي نائبًا لرئيس المركز وبالتعاون مع الإدارة الصحية وإدارة الأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى لانطلاق الحملة غدًا الأربعاء.

فرق طبية منتشرة في القري والمدن

وجرى تنفيذ الحملة من خلال الفرق الطبية المتنقلة والمنتشرة على مستوى مركز ومدينة شربين وداخل المدينة والقرى والعزب، والتي تمركز في أماكن التجمع لطرق الأبواب حرصًا على سلامة المواطنين.

التطعيم بداية من سن 12 عامًا

وتتضمن الحملة أخذ الجرعة الأولى واستكمال لأخذ جرعات التطعيم التنشيطية بداية من سن 12 عامًا من خلال الفرق الطبية وتذليل العقبات أمام عمل الحملة، والحرص على تطعيم جميع فئات المجتمع والوصول إلى جميع المواطنين، والمساندة في الدعاية للحملة بهيئة الأوقاف عن طريق مكبرات الصوت في المساجد واستغلال دور المناسبات الملحقة بالمساجد لتمركز فرق ثابته بها.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة شربين علي دور الإدارة التعليمية لحشد الطلاب ورفع الوعي بين الطلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية وكذلك دور إدارة التضامن الاجتماعى للمساندة في الدعاية وتوفير أماكن الجمعيات الخيرية والأهلية لتمركز الفرق الطبي وشركه الكهرباء للتعاون المشترك وصيانه شاملة للتيارات الكهربائية قبل بدء تدشين الحملة وعدم قطع الكهرباء خلال فترة العمل وبمشاركة المجتمع المدني لحشد وتوعية المواطنين.