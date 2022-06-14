13 فئة معفاة من دفع المصروفات الدراسية العام الدراسي الجديد.. تعرف عليها

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات الأولية لبداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك عقب انتهاء امتحانات الدزر الثاني لطلاب الثانوية العامة، إذ تواصل الوزارة العمل على تطوير وتلقيح المناهج الدراسية لبعض المراحل التعليمية، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وصيانة وتجهيز المدارس، والعمل على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا.

«التعليم» تحدد الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

وحددت وزارة التربية والتعليم، 13 فئة معفاة من دفع المصروفات الدراسية، للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وهي كالتالي:

1- أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي.

2- أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة.

3- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

4- أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب.

5- التلاميذ يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة.

6- أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب.

7- أبناء مصابي ثورة 25 يناير بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8- تلاميذ مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الحمر وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.

9- تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (بالخدمة أو معاش) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني.

10- أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية.

11- تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (بالخدمة أو معاش) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني.

مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه سيتمّ بدء تحصيل المصروفات الدراسية بدءا من يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل، وستكون كالتالي:

1- من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

2- من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

3- الصف الأول الثانوي العام 520 جنيهًا.

4- الصف الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

5- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواع 205 جنيهات.