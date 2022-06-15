تفاصيل وظائف «الشباب والرياضة».. بدون خبرة ورواتب تصل إلى 6500 جنيه

نشرت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، تفاصيل يوم توظيفي لأحد المطاعم وبعض الوظائف التي يمكن التقديم لها من قبل الراغبين في ذلك.

ويأتي اليوم التوظيفي المفتوح لمطاعم «بافلو برجر» الذي أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

تفاصيل اليوم التوظيفي

1. مساعد مدير مطعم أول ويشترط أن يمتلك خبرة 3 سنوات على الأقل لنفس الوظيفة.

2. عضو فريق – كرو مطعم يشترط حصوله على مؤهل متوسط – خبرة أو بدون خبرة.

3. خدمة عملاء – كول سنتر (شفت كامل للخرجين).

4. خدمة عملاء – كول سنتر للطلبة.

أماكن العمل

مساعد مدير - عضو فريق في فروع «القاهرة - الجيزة - القاهرة الجديدة».

خدمة العملاء في فرع مدينة نصر.

شروط التقديم

بالنسبة للمتقدم لوظيفة مساعد مدير مطعم يشترط أن يكون الحد الأقصى للسن 40 سنة.

الحد الأقصى للسن 35 سنة لوظيفة عضو فريق.

الحد الأقصى للسن 35 سنة لوظيفة خدمة عملاء.

موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

المرتب على حسب الخبرة من 3000 إلى 6500 جنيه.

عدد ساعات العمل 9 ساعات، ويحصل العامل على تأمينات طبية واجتماعية، بالإضافة إلى حوافز، وفرص للترقي بعد 6 أشهر.

للتقديم، يرجى ملء الاستمارة أو الحضور إلى مقر الشركة مباشرة يوم الأحد 19 يونيو 2022 من الساعة ص 11 إلى الساعة 4 مساء، في 60 شارع عبدالله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع أعلى «فوتبول» كافيه، أو التسجيل مباشرة عبر منصة توظيف مصر.

وظائف أخرى من «الشباب والرياضة»

كما كشفت وزارة الشباب عن توافر وظائف في شركة الصناعات الغذائية «مونجيني»، إذ تطلب مشرف مبيعات داخلية ويشترط أن يكون لديه خبرة ثلاث سنوات، ومسئول مبيعات داخلية ولا يشترط توافر الخبرة لديه.

أماكن العمل: الشيخ زايد - 6 أكتوبر - أرض اللواء - المهندسين - السيدة زينب - شيراتون - عين شمس - الزيتون - فيصل - المعادي.

شروط الوظائف

يشترط الحصول على مؤهل عالي.

الحد الأقصى للسن 32 عاما.

المميزات والحقوق

راتب مجزي، وعدد ساعات العمل 8 ساعات، وعدد يوم إجازة فى الأسبوع، وتأمين طبي بعد 6 شهور.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط على هذا الرابط، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال الضغط هنا.