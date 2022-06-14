استشاري يوجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات

وجّه الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، عددًا من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة قبل أيام قليلة من بداية امتحاناتهم، «الجلوس في الوضع الصحيح للاستذكار، الابتعاد عن الأكلات السريعة التي تحتوي على الدهون، وضرورة تناول الأكل الصحي الذي يساعد على عمليات استرجاع الذاكرة وتنشيطها، كالبيض والألبان والأسماك والخضروات وفواكه طازجة والمكسرات»

ضرورة الاستذكار في نفس ميعاد الامتحان

وأضاف «هندي»، لـ«الوطن»، بأن على الطالب ألا يوهم نفسه أن القهوة والتدخين يساعدونه على المذاكرة والتركيز، منوهًا بضرورة المذاكرة في توقيت الاختبار نفسه، لعدم اختلال الساعة البيولوجية، ولا بد من ضرورة التدريب على حل الأسئلة بجانب المراجعة، لكيفية التعامل مع طبيعة الأسئلة، وممارسة تمارين بسيطة داخل المنزل، وضرورة الاستحمام بماء دافئ قبل النوم لتزيد من شعوره بالاسترخاء، وتأدية الشعائر الدينية لأنها عامل مهم للتغذية الروحية والطمأنينة أثناء الاختبارات.

كما أنه لا بد على الطالب مراعاة الوزن النسبي للمواد في استذكارها، وعلى الطالب ضرورة استخدام أغلب حواسه «يتكلم مع نفسه وهو بيذاكر ويكتب ويرسم»، لسهولة استرجاع المعلومات أثناء الامتحان، علاوة على ذلك وجوب توافر التحفيز من أسرته «يقولوا له الله ينور، وإيه الحلاوة دي»، لأن هذه الكلمات ستزيد إحساسه بالأمان النفسي.

قواعد يجب اتباعها في المنزل

وتابع استشاري الصحة النفسية، بأنّ هناك قواعد ثابتة لا بد من توافرها في المنزل خلال فترة الامتحانات، وهي عدم النظر للثانوية العامة بنظرة تضخمية، وعدم عمل مقارنات بينه وبين الآخرين لأنها مقارنات ظالمة لا تشكل بكونها إلا عبئا نفسيا على الطالب، وعدم تحويل المنزل كمعسكر في أثناء فترة الامتحانات أي لا بد من وجود أريحية في التعامل مع وضع قواعد وآليات للتعامل مع الأدوات التكنولوجية، عدم جعل المنزل كواحة للخلافات الأسرية أي لا بد من توافر السلام المنزلي الأسري بين الزوج والزوجة لعدم التأثير بالسلب على نفسية الطالب.