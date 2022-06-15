«التعليم» تكشف مصير طلاب الثانوية العامة حال تصوير ورقة الأسئلة

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على أي طالب يحاول الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022، سواء باستخدم وسيلة إلكترونية مثل أجهزة المحمول أو السماعات الذكية أو بطريقة تقليدية الكتابة على الأيدي أو البرشام، موضحا أنه سيتم تطبيق عقوبات تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عام وعامين.

تفتيش الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد يوم 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، لافتا إلى أنه سيتم تفتيش الطلاب بصفة يومية أثناء دخولهم لجان الامتحانات باستخدام العصا الإلكترونية، كما أن أوراق الإجابات والأسئلة بها علامات وأدوات مثل الباركود تمكن الوزارة من الوصول إلى هوية الطالب الذى يقوم بتصوير الأسئلة.

كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وأضاف المصدر أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لضبط الطلاب الغشاشين، منوها إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها بشكل دوري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مؤكدا أنه تم الانتهاء من اختيار مقرات اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

لن يسمح بالغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طالبت طلاب الثانوية العامة بالابتعاد عن محاولات الغش الإلكتروني، سواء الغش القائم على تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي وجروبات الغش أو غش داخل اللجنة دون نشر الأسئلة، مؤكدة أنه لن ولم يسمح بالغش داخل اللجان، إذ توجد ضوابط كثيرة لكشف أية محاولات غش منها وجود علامات عبارة عن باركود فى ورقة الأسئلة لضبط أى طالب يحاول الغش وتحديد موقعه داخل اللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.