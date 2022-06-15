الأمن يكذب فيديو رشق سائق بالحجارة: «كان عاوز يزود المشاهدات على فيسبوك»

كشفت أجهزة الأمن، تفاصيل ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك»، بشأن تعرض أحد الأشخاص للرشق بالحجارة بقصد السرقة حال قيادته لسيارته بالجيزة.

وجرى تداول الفيديو على «فيس بوك»، وادعى خلاله أحد الأشخاص تعرض سيارته للرشق بالحجارة بقصد السرقة حال سيره بالطريق السياحي بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وأضاف بأنه تعرض لواقعة مماثلة في غضون شهر ديسمبر من العام الماضي.

بكسر الزجاج الخلفي للسيارة

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن التوصل للقائم على نشر مقطع الفيديو وهو سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، قائد السيارة المشار إليها، وباستدعائه وسؤاله قرر بأنه بتاريخ 10 يونيو الجاري حال سيره بالطريق الدائرى بين منطقتي «أعلى المنصورية وأعلى الليبني»، قبل الطريق السياحي، فوجئ بكسر الزجاج الخلفي للسيارة وأنه لم يشاهد أحدًا على الطريق أو أحد يلاحقه، ولدى توقفه لم يعثر على ثمة أحجار ولم يحرر محضر بالواقعة.

وأشار السائق، إلى أنّ الواقعة التي ادعى تعرضه لها في شهر 12 من العام الماضي، قرر بأنها حدثت بنطاق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعدم تحريره أية محاضر.

وأضاف السائق بعد القبض عليه، أنه نشر مقطع الفيديو كنوع من الإثارة لزيادة متابعيه على موقع «فيس بوك»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.