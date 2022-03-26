قبل رمضان.. رسالة عاجلة من «النقل» بسبب ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

طالبت وزارة النقل المواطنين بالمحافظة على سلامة مرفق السكة الحديدية، بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، ومنها القطارات الروسية الجديدة والمكيفة وقطارات تحيا مصر، ما يعرض الركاب وقائدي القطارات للخطر، وذلك قبل أيام من شهر رمضان المبارك.

وقالت النقل، في بيان صادر عنها، إن تلك الظاهرة تتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات التي يتم تشغيلها يوميا ضمن أسطول التشغيل الحالي، والذي أصبحت كل عرباته جديدة أو مجددة، والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكة الحديد، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية.

توقيع غرامات ضد المخالفين للحفاظ على القطارات

وأشار البيان الصادر عن الوزارة إلى أنه مع رصد هيئة السكك الحديدية تكرار حدوث إتلاف لعدد من كراسي القطارات ومنها كراسي القطارات الروسية الجديدة وكراسي القطارات المكيفة، سواء عن طريق تقطيع أقمشة الكراسي أو عن طريق إحداث ثقوب بالكراسي ناتجة من التدخين الذي يقوم به بعض الركاب، ما يعد مخالفا للقانون ولمنظومة الأمن والسلامة، تم تشكيل لجان مرور مفاجئة على كل القطارات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات المقررة ضد المخالفين للحفاظ على القطارات المملوكة للشعب.

الوزارة تهيب بالمواطنين توعية الأطفال

وأهابت الوزارة بالمواطنين، بالمشاركة معها فى توعية الأطفال من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة لخطورتها وتسببها في العديد من الأضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات كما أهابت الوزارة بالمواطنين البعد عن جميع الظواهرالسلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية المملوك للشعب.