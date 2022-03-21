مصدر بالسكة الحديد: الحبس 3 سنوات لجريمة رشق القطارات بالحجارة

ناشدت هيئة السكة الحديد، جموع المواطنين، المساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك للشعب المصري، والذي يخدم ما يقرب من 360 مليون مواطن سنويا، بواقع مليون مواطن يوميا عبر القطارات، على جميع خطوط الوجهين القبلي والبحري، بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر.

رشق القطارات بالحجارة يلحق الضرر بها

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إن ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خطيرة جدا وسلوك غير أخلاقي، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تلحق الضرر بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للقطارات سواء الصيانات البسيطة أو العاجلة أو الجسيمة، واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.

يجب على الجميع التصدي لظاهرة رشق القطارات بالحجارة

وطالب المصدر، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، جموع المواطنين بالتصدي بكل حزم لظاهرة رشق القطارات بالحجارة، مؤكدا أن الهيئة ستواجه هذه الظاهرة بكل حزم وتطبيق القانون على من يمارس هذا الفعل المشين الذي يؤثر سلبا على حركة القطارات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس 3 سنوات، منوها إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، وإلزام جميع المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

وزير النقل: رشق القطارات بالحجارة يعرض الركاب للخطر

وفي ذات السياق، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، لـ«الوطن»، أن ظاهرة رشق القطارات بالحجارة من قبل الأطفال، خطيرة جدا، وسنعمل على التصدي لها بكل حزم، لأن هذه الظاهرة تعرض حياة الركاب وسائقي القطارات ومساعديهم للخطر، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة السكة الحديد بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليار جنيه، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات.

وتهيب السكة الحديد المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.