وكيل التعليم بجنوب سيناء: وصول رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية انتهت تماما من الاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن جميع اللجان والاستراحات بالمدن جرى الانتهاء من تجهيزها على أعلى مستوى.

أضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء برئاسة الدكتور محمد عبدالجواد، وفرت سيارة إسعاف مجهزة لكل لجنة، ومزودة بطبيب طوارئ، موضحا أن كل اللجان مزودة بأجهزة حرارية للكشف عن درجات الحرارة، تنفيذا لقرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصول رؤساء اللجان

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، وصول رؤساء اللجان إلى المحافظة، اليوم الأربعاء، وأنه سيعقد اجتماعا معهم بحضور عادل عتلم وكيل المديرية، لمناقشة كل ما يخص أعمال الامتحانات، وتحديد غرف الكنترول وتوزيع الأسئلة.

وتابع بأنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2022، ورصد أي شكاوى للطلاب أو أولياء الأمور، موضحا أن عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابة سوف تكون تحت حماية الشرطة وفقا الاجتماع التنسيقي بين المديرية وكل الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

خطابات الندب والاعتذارات

وقال محمد عقل، إنه جرى الانتهاء من توزيع خطابات الندب الخاصة بامتحانات الثانوية العامة على الملاحظين ورؤساء اللجان، موضحاً أنه جرى تشكيل لجنة لقبول اعتذارات المشاركة في أعمال الامتحانات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعلنت المديرية بدء تلقي طلبات الراغبين في تقديم الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، الذين تنطبق عليهم شروط قبول الاعتذار، أمس، حتى غد الخميس الموافق 16 يونيو 2022، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بمقر مكتب شؤون الطلبة الطابق الثاني بديوان عام المديرية بطور سيناء.

شروط قبول الاعتذار

وحددت مديرية التربية والتعليم حالات قبول الاعتذار عن الثانوية العامة كالتالي:

1- قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

2- إجازة بدون مرتب (بالمستند الدالة على ذلك).

3- العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4- نسبة عجز 5%.

5- وجود طفل رضيع (حتى سنتين – أصل شهادة ميلاد).

6- وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي – شهادة ميلاد).

7- وفاة الزوج أو الزوجة ( شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

8- الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.