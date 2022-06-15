التعليم تعقد اجتماعا اليوم لبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، اجتماعا عصر اليوم، الأربعاء، مع قيادات الوزارة بحضور رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وأعضاء مراكز توزيع الأسئلة ورؤساء الكنترولات لتوحيد الإجراءات والرد على الاستفسارات التي ترد من الأعضاء المشاركين في أعمال الامتحانات، استعدادا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم الإثنين المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم الإثنين المقبل الموافق 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 من نفس الشهر، للمواد المضافة للمجموع، لافتا إلى أن الوزارة تضع خلال الساعات القليلة المقبلة، الرتوش النهائية، للاستعداد للامتحانات، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة لا تحتوي على أجزاء مقالية

وأكد «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، لا تحتوي على أي أجزاء مقالية، وأن جميع الأسئلة ستكون متعددة في جميع المواد الامتحانية، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، مشيرا إلى تنفيذ إجراءات مشددة داخل اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كوورنا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

حرمان الطالب من الامتحانات حال قيامه بالغش

يذكر أن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على أي طالب يحاول الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022، سواء باستخدم وسيلة إلكترونية مثل أجهزة المحمول أو السماعات الذكية أو بطريقة تقليدية الكتابة على الأيدي أو «البرشام»، موضحا أنه سيتم تطبيق عقوبات تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عام وعامين.