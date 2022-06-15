«البزار»: مصر أول دولة عربية تستضيف مؤتمر اتحاد البرلمان الدولي

قالت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، إن مصر أول دولة في المنطقة العربية التي تستضيف مؤتمر اتحاد البرلماني الدولي، مؤكدة أن هذا لم يتحقق لولا الدعم الهائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي.

وأضافت «البزار»، خلال كلمتها بانطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، أن هذا المؤتمر سيوجه أصواتنا إلى مؤتمر CPO27 الذي سيعقد في شرم الشيخ.

تغير المناخ هو تحدٍ عالمي غير مسبوق

وأشارت البرلمانية، إلى أنّ تغير المناخ هو تحدٍ عالمي غير مسبوق لا يعترف بالحدود، وسواء كنا مسؤولون عن الانبعاثات من عدمه فهذا سيؤثر علينا جميعها، مؤكدة أن تغير المناخ يغير عالمنا، فهو تهديد للسلام والاستقرار، وهو خطر يهدد البلدان ذات الأراضي المنخفضة، وسيؤدي لتشريد الناس وتهديد سبل العيش.

التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري

وتابعت: «مع أخذنا ذلك في الاعتبار وجود نقص في الالتزام من العديد من البلدان تجاه التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، ونقص واضح من العديد من الدول بشأن التزاماتها المالية المتعلقة بذلك».

وواصلت: «نحن شباب البرلمانيين لدينا منصتنا وهي منصة منتدى شباب البرلمانيين، الذي يمكننا الدعوة من خلاله لمواصلة سن القوانين واللوائح الخاصة بتغير المناخ وضمان وفاء الحكومات بالتزاماتها بتوفير حلول مستدامة بشأن تغير المناخ».