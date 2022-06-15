علامات تنذر بانفجار التكييف.. وطرق الحفاظ عليه من الأعطال والتلف

بشكل مستمر تحذر الهيئة العامة للارصاد الجوية من جود ارتفاعات فى درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ما يزيد الاعتماد بشكل كبير على تشغيل التكيفيات في المنازل وأماكن العمل المختلفة.

وبناء على هذا ولتجنب حدوث أي أخطار نتيجة التشغيل المستمر للتكيف خلال ساعات الصباح والمساء، وضع مرفق تنظيم الكهرباء عدة إرشادات للمحافظة على التكيف خلال فترة فصل الصيف، وطرق صيانتها الدائمة، تجنبا لحدوث أي حريق أو انفجار به، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك».

نصائح للمحافظة على التكيف من التلف

- الحرص المستمر علي تنظيف الفلاتر أو تغيرها علي الاقل، نظرا لأن تراكم الأتربة داخل الفلتر سيقلل كثيرا من كفاءة التكييف.

- الحرص بشكل دوري على معاينة الوحدة الخارجية الخاصة بالتكيف، وتنظيفها من الأتربة.

- الاهتمام بإجراء فحص مستمر على مجاري الهواء داخل التكيف.

- الاهتمام بمعاينة خطوط التبريد.

- التأكد من إغلاق النوافذ والأبواب فى الغرف الموجود بها التكيف.

- يجب أن تكون قدرة التكييف مناسبة مع مساحة الغرفة الكائن بها.

علامات تنذر بانفجار التكييف

- تجاهل الصيانة الدورية له.

- تراكم الأوساخ و الغبار على المكثف، بشكل يمنع المكيف من طرد الحرارة، مما يجعله مستمر في تبريد المكان، مما يترتب عليه ارتفاع درجة الحرارة والضغط به.

- الشعور أن كفاءة عمل التكيف فى انخفاض مستمر، فيجب الاستعانة على الفور بمتخصص فى صيانة التكيفيات.

- ظهور شقوق في خطوط التبريد يؤدي إلى تسرب مادة التبريد، مما يضغط على مكيف الهواء فى عملية ضخ مادة التبريد عبر النظام ، وفى النهاية يؤدي الضغط إلى تعطل الضاغط الذى يخرج كغاز ساخن.

- تعطل الضاغط يؤدي وجود عطل كهربائى بالوحدة، مما يترتب عليه تراكم الأحماض التى تزيد من حجم الأضرار على وحدة التكييف.

- تجاهل إصلاح الصمامات والأسلاك التالفة بوحدة التكييف.

- توصيل وحدة التكيف بمصدر كهربائي غير مناسب له، تؤدي لارتفاع حرارة الأسلاك، مما يعرضه للتعطل أو الاشتعال.

- استعمال البنزين أو الجاز أو أي مواد كيميائية أثناء عملية تنظيفية الدورية، يعرضه للأعطال خاصة مع زيادة فترات التشغيل مع ارتفاع درجات الحرارة.

- عند سماع أي صوت غير طبيعي صادر من التكيف يجب فصله نهائيا والاستعانة بمتخصص.