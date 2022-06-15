تسليم 19500 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الإحلال منذ يناير 2021

ارتفعت أعداد السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي التي سلمتها المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عام إلى نحو 19500 سيارة جديدة، بينما بلغت أعداد الطلبات التي تسلمتها المبادرة حتى الان نحو 39500 طلب إحلال التي تسلمتها المبادرة منذ انطلاقها في يناير 2021 وحتى نهاية الأسبوع الأول من يونيو الحالي.

المبادرة تلقت نحو 39500 طلب إحلال

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات الرئاسية، في بيان، إن المبادرة تلقت نحو 39500 طلب إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج، مؤكداً على أن المبادرة الرئاسية سلمت نحو 19500 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي منذ انطلاق المبادرة في يناير 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي.

وأضاف «عوض» أن السيارات المتقادمة التي استلمتها المبادرة حتى الان تمهيدا لتخريدها بلغت نحو 19100 سيارة منذ يناير 2021 في الوقت الذي بلغ الحافز الأخضر 450 مليون جنيه التي تحملته الخزانة العامة للدولة للموازنة العامة للدولة حتى الآن.

المالية رصدت 7 مليارات جنيه للحافز الأخضر منذ بداية المبادرة

وتابع عوض قائلا إن وزارة المالية رصدت منذ بداية المبادرة 7 مليارات جنيه للحافز الأخضر للمرحلة الأولي، خصصت منها 2.1 مليار جنيه للعام المالي 2021/ 2022، مشيراً إلى أن الحافز الأخضر بالنسبة للسيارات الملاكي يصل إلى 10٪ من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصي 22 الف جنيه وفي حالة التاكسي 20٪ بحد اقصي 45الف جنيه، وفي حالة الميكروباص 25٪ بحد اقصي 65 الف جنيه.

وأكد المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات الرئاسية على دمج محافظتي الأقصر وأسوان الي المبادرة مع منتصف شهر ابريل الماضي كما نجحت المبادرة الرئاسية في إتاحة التسجيل لمواطني المحافظتين علي الموقع الالكتروني للمبادرة كما تم ضم مدينة شرم الشيخ الي المبادرة وتم اتاحة التسجيل لمواطنيها علي الموقع الإلكتروني للمبادرة مع الأسبوع الأخير من مايو الماضي قبل 5 أشهر من عقد مؤتمر المناخ Cop 27 في شهر نوفمبر القادم.