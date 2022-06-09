5 مشاهد من زيارة محمد صلاح للجونة: «جبر خواطر وحديد وطاولة»

يقضي محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إجازته بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وتحديدا داخل فيلا خاصة على الساحل بمنتجع الجونة، في سرية تامة، وسط سياج أمني، على مدار 24 ساعة، بعد استبعاده من معسكر المنتخب، الذي يستعد لمواجهة إثيوبيا، لإصابته بشد خفيف عقب لقاء مصر وغينيا ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية.

«الوطن» ترصد لكم 5 مشاهد من زيارة محمد صلاح للجونة، كما يلي:

صورة على يخت في البحر الأحمر

البداية كانت بنشر محمد صلاح صورة له على متن قارب بالبحر الأحمر، غزت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن حسابات نادي ليفربول الإنجليزي، أعادت نشرها.

صورة لمحمد صلاح مع أحد محبيه بالغردقة

وانفرد موقع «الوطن» بنشر صور محمد صلاح من جزيرة بشواطئ الغردقة، مع أحد محبيه بمنطقة شعاب «بيوض»، شمال المدينة.

تمرين في الإجازة

ولم يغفل «صلاح» عن تدريباته في الإجازة؛ إذ نشر صورة له عبر خاصية «الاستوري»، بموقع انستجرام، تظهر فيها صالة تدريب وأثقال يستخدمها نجم الريدز في تدريباته أثناء الإجازة.

يمارس لعبته المفضلة

كما نشر محمد صلاح صورة عبر خاصية «الاستوري» على موقع انستجرام، أثناء ممارسته لعبته المفضلة «الطاولة» مع أحد أصدقائه بمدينة الجونة.

صورة مع أحد العمال

ولبى محمد صلاح طلب أحد العمال بالتقاط صورة معه، وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليقات إيجابية لمدح الفرعون المصري، ووصفه بـ«الخلوق المتواضع».