«الناتو» يعلن عزمه تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

قال ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم الأربعاء، إنّ الحلف سيعمل على تعزيز قدراته، مشيراً إلى توقعات الحلف تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

معارك محتدمة في أوكرانيا

وفي سياق آخر، قال مسؤول أوكراني كبير إنَّ القتال حول مدينة سيفيرودونتسك المتنازع عليها وأماكن أخرى في شرق أوكرانيا يزداد صعوبة.

وأوضح سيرهي هايدي حاكم مقاطعة لوهانسك إنَّ الجنود الأوكرانيين يوقفون القوات الروسية.

الجنود الأوكرانيين يوقفون القوات الروسية

وأضاف حاكم مقاطعة لوهانسك عبر تليجرام: «جنودنا يمسكون بالعدو من ثلاث جهات في وقت واحد. إنهم يحمون سيفيرودونيتسيك ولا يسمحون بأي تقدم إلى لوجانسيك».

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنَّ صواريخها دمرت مستودعًا في منطقة لفيف كان يستخدم لتخزين ذخيرة لأسلحة تبرع بها أعضاء في حلف شمال الأطلسي.