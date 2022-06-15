السيسي: مصر تعتز بالاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا في مختلف المجالات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارة رئيس المفوضية الأوروبية لمصر يأتي وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة، وهو زخم نسعى من خلال تواصلنا المباشر والمستمر وعملنا المشترك على كل المستويات إلى تعزيزه وتكثيفه؛ بهدف تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها العالم حاليا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بقصر الاتحادية، «كان لقاؤنا اليوم فرصة للتأكيد مجددا أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا في مختلف المجالات، خاصة أن مصر تمضي بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية من خلال رؤية مستقبلية طموحة، انطلاقا من إدراكنا وتقديرنا لثقل وأهمية الاتحاد الأوروبي».