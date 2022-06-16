سعر اليورو اليوم الخميس 16-6-2022 في البنوك المصرية

تباين سعر اليورو في البنوك المختلفة اليوم وفق بداية التعاملات الصباحية في بعض البنوك، مثل البنك الأهلي وبنك مصر، وقناة السويس والمصرف المتحد والمركزي المصري.

واليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، يقدم موقع «الوطن» في التقرير التالي سعر اليورو اليوم الخميس مقابل الجنيه، في بداية تعاملات البنوك، وذلك في ضوء الخدمات التي يحرص دائما على تقديمها لقرائه ومتابعيه.

سعر اليورو في البنك المركزي

وسجل سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 16 يونيو، في البنك المركزي نحو 19.55 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 19.86 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

بلغ سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلي المصري، نحو 19.50 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

كما بلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.50 جنيه للشراء و19.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما وصل سعره في المصرف المتحد لنحو 19.97 جنيه للبيع و20.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر اليورو في البنك التجاري المصري لنحو 19.73 جنيه للشراء و19.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ووصل سعر اليورو اليوم وفقًا لبداية التعاملات في بنك قناة السويس، لنحو 19.45 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

يعتبر الجنيه الإسترليني العملة الرسمية المتداولة في المملكة المتحدة، حيث وصل سعره في المصرف المتحد لنحو 23.20 جنيه للشراء و23.49 جنيه للبيع، وسجل سعر اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري لنحو 23.35 جنيه للشراء و23.47 جنيه للبيع.